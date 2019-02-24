終結放榜新聞 名校響應

2019-02-24

〔記者黃旭磊、蔡亞樺／綜合報導〕受夠每年學測新聞模式了！雄中、雄女發起「終結放榜新聞：拒絕『成功』模板，停止製造神話」連署，兩天內吸引超過五千人支持，高雄女中、鼓山高中校長同意簽署，北市建國高中、北一女中、師大附中、中山女中、成功高中等傳統明星高中組成的五校聯盟也表態響應。多所學校校長表示，不再於成績公布當天發布放榜新聞。

學測明天放榜 雄女生說服校長連署

明天是學測放榜日，因去年雄女馮姓畢業生遭挖掘感情問題，引發雄女、雄中學弟妹不滿，以「風狗浪．港都學生思潮」名義發起「終結放榜新聞」連署，雄女學生昨天中午進校長室溝通簽署內容，近兩小時討論後，校長林香吟同意簽名連署。

林香吟表示，對同學自發性發起終結放榜新聞的活動，以高中生行動力期以改變某些價值觀，予以支持，這波新課綱改革，也正期待教育學生發揮提升生活和影響社會的能力，希望同學更加努力，用多元表現展現雄女優秀。

鼓山高中校長莊福泰也盼終結滿級分文化，他說，勿用單一成績價值評價學生，卻忽略創造力、跟社會互動面向；校方勿強調升學率，媒體也別只報滿級分新聞。

雄中校長謝文斌仍未簽署，謝文斌說，過去媒體要求採訪放榜特殊案例，學校尊重並徵得學生同意之下受訪，也要尊重新聞自由與採訪需求。

勿用成績評價 多所學校配合不發布

建中校長徐建國接受媒體訪問時表示，學校已經與北一女、中山女中等聯繫達成共識，滿級分學生的報導會對學生帶來壓力，會配合不再發布。

北一女校長楊世瑞向媒體表示，學測成績公布不代表真正放榜，不確定性高，等到大學放榜後，會徵詢學生意見決定是否接受採訪。師大附中秘書柯冠銘則說，附中學生對未來選擇都很有自己想法，學校支持這次連署活動，給孩子空間，不會主動發布成績放榜訊息。

中山女中校長吳麗卿表示，她很支持學生的想法，畢竟學習應當重視歷程，不是只有分數而已。成功高中校長游經祥也表示，成績公布當天將不主動發布新聞。

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