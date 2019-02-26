校方要學生認養校犬？ 動保團體批雄女視同棄養不負責任

2019-02-26 12:44

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄女中要將校犬「安安」送收容所，台灣動物緊急救援小組呼籲勿開動保倒車，校方回應「安安」由警衛認養，但非校方正式認養列管的校犬，校方事後與學生溝通，希望由「動保社」學生認養，並沒有立即要送收容所。

台灣動物緊急救援小組倪京台表示，多位志工看過校方回應後，對於校方「希望由動保社認養而非送收容所」，質疑校方簡直是詭辯，批評校方視同棄養，根本不負責任，令人不可思議!

倪京台指出，學生要認養一隻狗茲事體大，哪是一位動保社的學生可以說養就養，更何況「安安」是一隻這麼有地域性的狗，習慣在廣大校園中奔跑活動，怎可能認養至家中？如果沒有適合的認養人，是否最後還是要送收容所呢?「還是學務主任要率先認養呢？」

小組希望校方不要再強辯，趕緊亡羊補牢，依「各級學校犬貓管理注意事項」，速速將「安安」正式列管為校犬，小組承諾可以免費捐助「安安」每月飼料及提供醫療服務，也有許多貓狗行為專家，可以給予校方相關協助，只希望校方不要棄養。

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