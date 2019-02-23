小英肯定母校響應「終結放榜新聞」 網友樂認親：學姐好！

2019-02-23 23:35

〔即時新聞／綜合報導〕雄中、雄女學生近日發起「終結放榜新聞」連署，總統蔡英文肯定這群學生爭取權益的勇氣，也為母校中山女高的跟進感到光榮，並透露自己第一次高中月考是全班倒數第8名，網友們驚呼「原來小英也有考不好的時候」，但很喜歡越來越親民、與人民站在一起的總統。

蔡英文今（23日）在臉書上回憶，高一的第一次月考，全班58人，她考了第51名。她認為，考試總有好壞，人生不該被考試侷限，分數也不是教育唯一價值，「不能讓放榜新聞，限縮了我們對成功的想像。」

蔡英文表示，「許多學校紛紛響應（拒絕放榜新聞的連署），更包括了我的母校中山女高。」看得出來蔡英文相當肯定母校簽下承諾書。

網友們回應，「原來小英也有考不好的時候，我很喜歡越來越親民，跟人民站在一起的小英，小英是最棒的總統」、「不要讓父母的期望限縮對成功的想像」、「分數不是成功的依據，行行出狀元」、「總統加油您是台灣人的驕傲」、「最勇敢改革的女總統」。

眼尖的網友們還發現，文章所附的圖片疑似是蔡英文在中山女高門口的舊照，「小英總統應該是最中間那位，髮型都沒變」、「站姿也沒變」。

許多同校學生、校友見文末的「中山女高最高」、「懷念校門口的麵店」、「考試還是要記得帶擦子」等標籤（hashtag），也出面紛紛留言「學姐好！」、「小英學姐，有您帶頭守護台灣真好」、「以前校長說我們學校出總統夫人，幾十年後，我們出女總統！」

也有網友針對「擦子」用詞表示，「支持拒絕放榜新聞歪風，不過是擦布喇」、「唯一支持擦布」、「小編不要偷渡擦子的說法」、「支持2020擦子正名橡皮擦啦」。

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