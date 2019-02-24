網肉搜、污名、曲解 嘆雄女榜首事件：顯現性平教育不足

2019-02-24 23:43

〔即時新聞／綜合報導〕先前網友們瘋狂討論1名考上台大醫科的雄女學生感情狀態，在榜首、台大、雄女等光環下，事件不斷遭放大檢視、污名曲解；性平教育大平台昨（23日）發文呼籲，「停止肉搜、曲解和污名，讓每一個人都能擁有足夠的自我空間來面對自己的情感。」做到將心比心、尊重同理，這也是性平教育的核心。

性別平等教育大平台表示，去年女學生於考後受訪，提及自己和雄中男友一起讀書的事，原想表達「交往不一定會影響課業」，卻被曲解為「交學霸男友才考上台大」，否定她學習過程中的努力，以及在感情中的付出和經營，甚至被拿來驗證「女性必須靠男性才能成功」的父權價值，充分顯現台灣性平教育落實不足的問題。

據悉，今年初有人問起女學生後續感情發展如何，引起網友肉搜和媒體報導，眾多猜測和推論在情人節（14日）前後達到高峰。網上得知兩人已分手，女生也有新男友後，興起各種批評，並在有心人士助瀾下，上升至對整體女性的污名攻擊。

文中表示，在不認識兩人、不清楚細節下，網路上以「戴綠帽」、「無縫接軌」、「利用工具人」、「台女就是賤」等言論指控女當事人，男當事人則被嘲笑，「工具人還不自知」、「樣樣都比不過，活該輸光」。

當事人個資慘遭曝光，經放大推論成為羞辱當事人的工具。性平教育大平台表示，這種以八卦、正義之名的行徑，正傷害著當事人以及台灣好不容易萌芽的性別平等。

文中解釋，最瞭解每段感情的只有當事人，所有細節和過程，重點在於當事人的感受和狀況，旁人首先能做的是陪伴和傾聽，在未足夠了解的狀況下，外界過多的評論或指導不僅沒有幫助，反而會為當事人和這段關係造成傷害；以上也都是情感教育中必須教導的內容。

「尊重同理一直以來都是性別平等教育的核心。」性平教育大平台呼籲大家將心比心，把隱私和感情還給當事人們，停止肉搜、擅自解讀，拒絕見縫插針的污名，讓每個人都能擁有足夠的空間來面對自己的情感關係。

由台灣性別平等教育協會、婦女新知基金會、台灣同志諮詢熱線協會所組成的跨組織平台「性別平等教育大平台」，致力於推動台灣性平教育的關注、監督與倡議，消除社會上的誤解與恐懼，避免悲劇與傷痛繼續發生。

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