滿級分！雄女學霸前男友可望上台大醫科 網友：好勵志

2019-02-25 18:37

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄女中去年一名女畢業生以指考全校第一名成績錄取台大醫學系，當時她受訪向高雄中學的「學霸」魏姓男友喊話「要在台大等他」，盡管兩人後來分手，且女方另與系上學長交往，今傳出魏男今年重考成績優異，國英數自等四科拿到滿級分60分，有望進入台大醫科！

雄中學霸魏姓前男友有機會進入台大醫科的消息傳出後，在網路上也引發熱烈討論，有網友留言：「小魏加油、 集氣上台大醫」、「不用靠加分、憑實力進去的 讚！」「失去女友，贏到了鄉民的相挺，值得」、「好勵志」、「太神啦祝福」，但也有網友說：「滿分也不一定醫科，還是先低調點 不然XD」。

雄女學生與雄中學霸男友的故事，網路上受到熱烈討論，雄女雄中等校高中生日前發起「終結放榜新聞：拒絕『成功』模板，停止製造神話」活動，今年高雄多數高中也選擇不公布學測成績。

至於外界關注的雄中學霸魏姓前男友今年在補習班重考，據傳他今年國英數自等四科拿到滿級分60分，可申請台大醫學系，但因競爭者眾，能否錄取，還要看後續實驗實作及口試成績，才能確定。

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