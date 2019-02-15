台大雄女正妹情感遭曝光 台大學生會長斥不應該

2019-02-15 00:32

〔記者吳柏軒／台北報導〕網友及媒體昨大幅追蹤1名雄女考上台大醫科的學生，趁情人節慶大肆炒作其與雄中前男友的感情狀態，連網路批踢踢的八卦版也出現類似網路霸凌的諸多留言；台大學生會長吳奕柔亦受媒體打擾，更不捨平凡同學遭此曝光待遇，深夜在臉書痛斥此現象，呼籲社會大眾及媒體適可而止。

去年1名雄女學生考上台灣大學醫學系，也透露自己與高雄中學的男友感情生活，一度登上新聞版面，而14日情人節慶前夕，網路提前揭露女學生與男友分手消息，也引發各家媒體紛紛追蹤，卻引發類似網路霸凌等相關言論。

吳奕柔14日深夜在臉書痛斥該現象，認為平凡學生卻遭網路及媒體追殺，認為台大學生感情生活「甘大家何（屁）事？」認為被如此報導的學生心理壓力極大，更不明白為何考上「台大醫學系」就被如此檢視。

吳弈柔點出，當一家媒體決定此類報導有爆點，但卻喪盡媒體職業倫理，並將此新聞作為刺激點閱率，也使得其他媒體跟進，讓該名女同學的情感成了新聞，而閱聽眾也去點擊聳動標題，也將無辜的人推向火坑。

吳奕柔呼籲，媒體投資者可產出有意義和議題新聞，媒體編輯群也因審慎篩選新聞內容，拒絕報導有爆點但毫無媒體職業道德的新聞，閱聽大眾也要選擇有品質的新聞，並舉馬丁尼莫拉的言論象徵「沉默代價」，向社會喊話，停止對該名女同學的任何資訊探索，要眾人：如果不想被這樣對待，請為她說話！

吳奕柔臉書：

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