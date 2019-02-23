雄中雄女學生怒吼「終結放榜新聞」 雄女答應了！

2019-02-23 08:46

〔即時新聞／綜合報導〕下週一（25日）是學測放榜日，放榜日前夕雄中、雄女的學生發起了「終結放榜新聞：拒絕『成功』模板，停止製造神話」聯署，短短幾天已經超過4千人，雄女校長也表示，初步決定往後放榜不再開記者會。

高雄中學、高雄女中學生於放榜前夕發起「終結放榜新聞：拒絕『成功』模板，停止製造神話」連署活動，活動中提到，在不同的滿級分故事中，傳遞的都是同一套成功學，再製了升學主義對成功的想像，把成功定義於取得好成績的框架，學生不被鼓勵找尋自己的興趣，扼殺多元自我實現的可能性。

活動中也指出，學業成就具有階級性，但放榜新聞將滿級分當作是努力的成果，消去了對制度本身的反省。此外媒體刺探學生私事，剪裁為符合大眾的口味，也造成學生的傷害。活動希望學校「停止在學測、繁星、第一階段申請、第二階段申請、指考、指考分發等結果放榜後，主動發送採訪通知、主動將學生成績或錄取結果資料洩漏給媒體，並拒絕接受採訪」。

《蘋果日報》報導，發動連署學生預計今天中午將承諾書、連署書遞送予雄中、雄女校長，雄女校長林香吟表示，馮姓校友近來分手新聞發酵後，確實有學生找她連署並談及此事。

林香吟說，校方也與雄中討論連署運動並表予認同，初步雄女已決定今後學測及指考等考試放榜後不再開記者會，統一發官方新聞稿。

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