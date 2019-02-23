「終結放榜新聞」發起人：對「雄女事件」難過、失望

2019-02-23 16:27

［記者黃旭磊／高雄報導］「拒絕放榜新聞 終結成功模板，停止製造神話」運動發起人表示，對「雄女事件」感到難過、失望，也期待社會不要契合升學主義。

雄中校長未簽署聲明 學生將持續溝通

高雄中學3年級歐孟哲等6名學生以「風狗浪」名義發起運動，從南到北，獲建國中學、北一女、中山女中等名校支持，高雄鼓山高中校長簽署聲明、高雄女中校長請秘書代理簽署，不過，雄中校長仍未簽署，學生將持續溝通。

歐孟哲今天下午在校門口受訪表示，滿級分報導對學姊（雄女）本身造成傷害，感到難過、失望，希望遏止現象，也希望校方不要當採訪中介，主動發採訪通知給媒體。

歐孟哲稱，有份「誰是台大學生」研究提到升學體制中，學生表現跟背景、體制運作有關，外界應從體制不平等著手，而非關心學生個人表現，學生可走藝術等路線，不應只被鼓勵往滿級分方向走。

歐孟哲表示，學生不成功（考不好）並不是個人的錯，而與原生家庭背景及教育有關，呼籲媒體朋友不要報導誰考了滿級分、或探問個人隱私，編寫「不是真實的滿級分故事」，只契合升學主義價值觀，只有某種樣子學生出色。

至於是否干涉新聞自由，歐孟哲說，僅呼籲媒體朋友報導教育、階級體制不平等，並未要求立法限制。

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