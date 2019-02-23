成大碩士班考試1.4萬人冠全國 電資學院最夯

2019-02-23 13:06

〔記者洪瑞琴／台南報導〕成功大學108學年度碩士班考試今（23）日起一連兩天，在台南成大、台北考選部國家考場同步登場，總計1萬4042人報考，居全國之冠。

其中「統計學系」預估錄取率1.94%最低，此外，首次招考的「人工智慧科技碩士學位學程」、「電機資訊學院-資訊聯招」、「數據科學研究所」等都相對熱門。

成大108學年度碩士班考試總報名人數，較去年的1萬2415人增加1627人，增加13.11％。報考人數最多的是「電機資訊學院－資訊聯招」，今年因「人工智慧科技碩士學位學程」參與聯招，比去年1080人大幅增加338人，總報名人數達1418人最多，將錄取48名，錄取率僅3.38％。

「電機資訊學院－資訊聯招」包括資訊工程學系、醫學資訊研究所、人工智慧科技碩士學位學程3系所聯合招生，考生得選考1或多個系所。成大分析，報考電資學院人數踴躍，應與當今高科技產業發展趨勢有關。

成大教務長王育民表示，成大不僅是企業最愛，在AI方面的高端研究優勢也受到關注，而且成大是研究型大學，也與產業脈動密切連結，無論在學士或碩博班招生上長年積極推動，近幾年更投入扶助弱勢學生，同時致力培育社會所需的高端人才。

成大表示，今年各大學碩士班招生考試，大多較前一學年度增加，成大83個系所，總報考人數1萬4042人，不含碩士在職專班總報考人數1萬3196人，招生員額1200人；台大共117個系所，不含碩士在職專班有1萬3977人報考，招收員額1536人。

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