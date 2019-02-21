女子成大操場滑手機 遭阿伯重拳KO縫5針

2019-02-21 00:15

〔即時新聞／綜合報導〕台南市1名31歲的張姓女子，15日下午在成功大學光復校區操場慢跑，當時她因在跑道滑手機，遭到61歲陳姓男子的勸誡，張女後來到草地使用手機時，卻遭陳男出拳毆打，經送醫後，臉部傷況嚴重，縫了5針。

張女友人昨日在PPT台南版PO文稱，當天張女在成大光復校區運動時，因使用手機回覆訊息及接聽對話，遭陳男謾罵不要在跑道滑手機，要滑去外圍滑，當下雖然覺得陳男十分無理，但還是走到外圍繼續運動，張女之後又發現有未接來電及訊息需回覆，為避免再遭陳男批評，張女走到操場旁邊的草地上使用手機。

不料，在草地上又遇見陳姓男子，男子立刻衝到張女面前惡意謾罵，張女冷靜地請陳姓男子的態度不要太惡劣，並告知陳男若持續言語攻擊的話，她將錄影蒐證。當張女準備使用手機錄影時，卻慘遭陳男毆打，送醫後，她的嘴角撕裂傷1公分縫了5針、左腳踝嚴重扭傷以及頸部挫傷。

據媒體報導，陳男向警方表示，當日下午因張女在跑道上滑手機，他曾上前勸阻，但張女仍然邊走邊滑手機，他再度告誡對方，但對方口氣與態度欠佳，因此起了紛爭，才毆打張女一拳。由於陳男坦承動手打人，警訊後依傷害罪嫌函送台南地檢署偵辦。

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