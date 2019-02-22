台灣No.1 成大校友劉奕涵奪遊艇設計新秀獎

劉奕涵參加Boat International國際遊艇設計競賽，奪下首獎的作品。（劉奕涵提供）

2019-02-22 17:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕成功大學系統及船舶機電工程系校友劉奕涵，參加Boat International國際遊艇設計競賽，勇奪首獎The Young Designer of the Year Award 2019（2019年遊艇設計新秀獎），是台灣首位拿下國際遊艇界的奧斯卡獎。

大學、碩士均就讀成大系統及船舶機電工程系的劉奕涵，愛海、喜歡船，臉書上有許多船與大海的圖片，更不乏她登遊艇出航、比賽的照片；2016年取得碩士學位後先後到義大利、英國攻讀遊艇設計與室內設計。

這回摘下國際遊艇界重要大獎，劉奕涵興奮地說，這是很大的肯定與鼓勵。劉奕涵並表示，成大可以依照興趣與目標修習，因此在校時除了必選修課外，她也到會計系修習統計學，到工設系了解設計概論及手繪技巧，這些知識與技巧看似和遊艇設計並無直接關聯，但在分析問題、執行專案和判斷決策時帶來幫助。

成功大學表示，Boat International 2019年遊艇設計新秀獎（The Young Designer of the Year Award 2019），共42名年輕設計師參加，是有史以來最多的1屆，參賽者以80公尺長的動力帆船為主題做整體設計與規劃，每件作品都極具水準，經過2輪評審，最後只有義大利、土耳其、台灣、英國、中國等5國6名參賽者進入決賽。劉奕涵作品線條優雅、動線簡潔俐落，整體設計與配置精確，繪圖細緻，擊敗眾好手，抱回首獎。

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