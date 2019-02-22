中方要求我大學限縮言論 成大回應獲教授肯定

2019-02-22 10:22

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「成大的校方這次表現不錯」！對於成功大學日前接獲「大學校院招收大陸地區學生聯合招生委員會（陸聯招）」通知，指有中生向中國國台辦反映，成大老師在課堂上灌輸、宣揚其個人的意識形態一事，成大校方回覆尊重學術自由，不干預學風與理想，成功大學教授李忠憲今（22）日在臉書稱讚校方。

我國大學校院招收大陸地區學生聯合招生委員會（陸聯招）日前接獲中方來信，指稱中國國台辦接獲來台就讀的中國學生及家長反映，不滿國內有大學教授在課堂宣揚個人意識，要求國內大學改進，甚至要求陸聯招縮減該大學的中生名額。陸聯招竟將中方信件直接轉發輔仁、成功等大學要求改善，引發學者群情激憤，質疑我國大學「在戒嚴時期，腰都沒這麼的彎。」

李忠憲表示，收到中生聯招會通知的成大，對於中生聯招會緊急通知的回覆，強調學校倡導學術自由風氣、尊重個人學術理想，校方不以任何立場干預此學風與理想，惟適度提醒系所教師授課內容宜以學術專業傳遞為依歸。

據了解，成大18日向陸聯會的回覆如下：

本校一向倡導學術自由學風，尊重每一個人之學術理想。校方不以任何立場干預此學風與理想，但仍會提醒系所教師以學術專業傳遞為授課內容。

作為一個頂尖大學，無論學生來自何方，只要成為成大一份子，其在校學習 與生活均被平等對待，所以本校對陸生，未因身分別之不同而有不同的照護，反而會更為妥善照顧對在地環境陌生之陸生。

由僑生與陸生事務組人員秉持專業，輔導與照顧其學業與生活，長久以來成效卓著，不僅在校陸生對本校有很好的評價，也常有畢業陸生表達懷念在校園的學習與生活。

本校之學術與全球合作交流素有極佳之口碑，目前全校有來自全球76個國家或地區約1800位學生與本地學生在這自由學風校園追求學術理想，進行交流，建立友誼，相互交融。本校竭誠歡迎大陸學生來成大與臺灣及世界各地青年學子一起追求學術自 由與理想。

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