陸聯招轉發中方信件 要大學限縮言論

2019-02-21

內容稱國台辦接獲中生反映 不滿教授上課宣揚意識形態

〔記者吳柏軒、周湘芸／綜合報導〕中國留學生管很大？我國大學校院招收大陸地區學生聯合招生委員會（陸聯招）日前接獲中方來信，指稱中國國台辦接獲來台就讀的中國學生及家長反映，不滿國內有大學教授在課堂宣揚個人意識，要求國內大學改進，甚至要求陸聯招縮減該大學的中生名額。陸聯招竟將中方信件直接轉發輔仁、成功等大學要求改善，引發學者群情激憤，質疑我國大學「在戒嚴時期，腰都沒這麼的彎。」

中方還要陸聯招 縮減輔大、成大中生名額

教育部發聲明強調，陸聯招和輔大逕轉中國國台辦指導意見實有不妥，在與中國交流時，應秉持維護國格與學術自由立場，不應自我矮化。教育部已請陸聯招及輔大改善作業疏失，應尊重教師專業立場，且授課將秉學術專業傳遞討論為原則，以維護學生學習權益。

收到輔大轉文 學者批「戒嚴時腰都沒這麼彎」

輔仁大學副教授何東洪十九日在臉書披露，稱收到校方公文，寫道中國國台辦接獲中生陳情，有台灣教師在課堂上灌輸宣揚個人意識形態，要求我國陸聯招縮減學校的中生名額，輔大竟要教授查照配合。何痛批「一九八○年代戒嚴時期，輔大校方的腰都沒這麼的彎。」該訊息在學界流傳，引發撻伐聲浪。

輔大校方近日也急發表聲明滅火，指該校校風自由且不涉政治，對於經由各種管道入學的學生，不論是本地生或來自世界各地之學生，在學業及生活上都給予高度的關懷與照顧。

輔大急滅火 成大回陸聯招「不干預教授」

據了解，成大在收到陸聯招電郵後，則回覆指出，成大倡導學術自由風氣、尊重教授學術理想，校方不以任何立場干預此學風與理想，惟適度提醒系所教師，授課內容宜以學術專業傳遞為依歸。

陸聯招昨對此致歉，總幹事張鴻德表示，該訊息是中國的海峽兩岸招生服務中心透過電郵轉告，中國國台辦接到中生及家長反映，要求大學改進，甚至要求陸聯招縮減該大學的中生名額；但信中未說明輔大或成大哪位教授、在課堂講了什麼內容？

陸聯招表示，陸聯招業務人員當時直接將電郵轉給輔大、成大，隻字未改，用意是提醒，不料輔大亦直接轉給各學院，引發教授誤解與不滿，未來處理程序將檢討改善。

至於中方威脅要減兩校的中生名額，張鴻德強調，兩岸學生攻讀學位名額，是透過協商機制產生，僅討論每年招生總數，至於各校的中生名額，則由我國教育部分配，不會發生中國干預問題。

至於中生是否可能遭遇出國管制，張鴻德說，過去有聽聞一些「小動作」，但長年觀察來台中生的註冊率，都在九成多以上，可見考上台灣學校的中生未明顯有受管制不能來台的情況。

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