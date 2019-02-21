疑似廟會鞭炮飛入陽台 衣服燒成灰險釀災

2019-02-21 22:35

〔即時新聞／綜合報導〕高雄仁武區今（21）日的一處廟會活動雖熱鬧，然而當時疑似放鞭炮，而鞭炮不慎飛入民眾家中陽台，差點燒掉房子。無辜民眾目前和律師討論，考慮直接提告。

民眾21日在臉書社團「爆料公社」發文，指出仁武區八德西路的廟會活動在上午10時一陣敲鑼打鼓，之後開始放鞭炮；當時僅有他弟弟1人感冒在家，聞到燒焦味後跑去陽台，發現鞭炮燒到衣服起火，所幸弟弟及時撲滅火勢，雖然衣服被燒得焦黑、塑膠臉盆和瓶子不堪高溫融化變形，但沒造成更嚴重災情。

PO文民眾無奈道，「如果今天我弟人不在，或者我弟來不及阻止、洗澡的瓦斯放在陽台，會怎樣？」，稍晚更在留言處表示，他們不打算等警方調查，傾向直接提出民事和刑事「公共危險罪」訴訟。網友看完貼文，忍不住大呼「好可怕」、「蓄意殺人」，有人分享自身經驗，說自己的機車坐墊也被廟會放的鞭炮炸壞過；不過也有民眾質疑「建議你先問鄰居真的有放鞭炮嗎，會不會是弟弟在家自己玩火不小心燒的」。

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