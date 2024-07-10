藍提核廠延役今審查 綠：需考量核安3要件／廢核團體高喊拒絕草率修法 需要更多公共對話

核三廠一號機運轉執照今年7月27日到期，將依法除役，二號機組運轉執照也將在明年5月到期。 （資料照）

2024/07/10 05:30

〔記者陳政宇、陳嘉怡、廖家寧／台北報導〕立院教育及文化委員會今審查藍營「核子反應器設施管制法第六條條文修正草案」，欲讓核電廠延役。民進黨團幹事長吳思瑤昨受訪表示，核電廠是否延役，應考量三個要件，包括核能安全、核廢處理及社會共識，三者不可偏廢，委員會審查時就照程序充分討論，核能議題需要更多的公共對話，盼在野黨不要預設修法時間表。

全國廢核行動平台及台灣公民陣線昨晚在立法院舉辦晚會，上千人高喊「反對核電延役，拒絕草率修法」，籲朝野立委正視核安及核廢問題。

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綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣表示，國民黨立委共提五個版本，但欲拿掉核電廠申請換發執照的期限規定，為核電延役開後門解套，應先釐清老舊核電的核安風險、成本等議題，而非用在野黨人數優勢，將法案送出委員會。

綠委批藍營拿核安政治鬥爭

民進黨籍教文委員會召委林宜瑾說明，核電廠延役機制一直都存在，但無論是前總統馬英九、或蔡英文執政時期，經專業評估皆無延役需要與延役可能，無論藍綠執政都遵循這項專業審查機制，國民黨立委的主張無非是沒收主管機關權能，視專業評估如無物。

林宜瑾批評，國民黨立委拿核安當政治鬥爭工具，她在委員會中絕對會反對到底，也提醒國人認知核能發電到核廢料處理的複雜性。

北海岸反核行動聯盟代表江櫻梅表示，她是金山人，家離核電廠那麼近，好不容易盼到核一、核二廠進入除役期程，現在又喊核電延役，居民相當擔憂。

環境律師詹順貴提到，和碩董事長童子賢近期頻頻發表擁核言論，抹殺執政黨過去八年的再生能源政策，提到很多電力數據都不正確，已經到需要事實查核的地步。

經長郭智輝：核電可做為備載

經濟部長郭智輝多次表示，他的能源政策就是「穩定供電」，核電廠延役必須遵守法律規範，凝聚國會與社會的共識，即使核電廠通過換證，也要耗時兩至三年「總體檢」檢查設備及更新，特別是耐震補強的評估，要由核安會評估確認，「安全是絕對不能打折扣，也不能夠忽略」。

郭智輝也強調，台灣需要各種電力種類，包括全力發展太陽光電、風電和地熱等再生能源，核電也可做為備載。

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