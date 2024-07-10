童子賢挺核電 李遠哲：大方向是對的

前中研院長李遠哲表示，已接受總統賴清德邀請，擔任國家氣候變遷對策委員會顧問。 （資料照，記者黃佳琳攝）

2024/07/10 05:30

〔記者陳嘉怡、方韋傑／台北報導〕前中研院長李遠哲昨透露已接受總統賴清德邀請，將擔任國家氣候變遷對策委員會顧問；面對該委員會副召集人、和碩董事長童子賢近來頻頻發表挺核言論，他認同並指童子賢「大方向是對的」，認為不只要核電廠延役，還要設置新的核能電廠。

支持延役、設新核電廠

總統賴清德上月宣布成立「國家氣候變遷對策委員會」，延攬和碩董事長童子賢擔任委員會副召集人，童子賢近期頻頻發表挺核言論，讓外界關注非核家園是否會產生變數。

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前中研院長李遠哲昨日上網路直播節目受訪時表示，總統賴清德邀請他擔任國家氣候變遷對策委員會顧問，他已答應，並提到他受邀在多個國家參與過許多淨零會議，有經驗、有責任告訴大家全球暖化及淨零的重要性。

李遠哲提到，全球暖化溫度上升，地球逐漸變得不適合人居，近期麥加朝聖之旅就死了一千多人，如果地球升溫到攝氏三度帶來氣候變遷災害，會讓人類無法生存，再不積極減少溫室氣體排放，「人類會像恐龍一樣滅絕」，這不是危言聳聽，是科學家的觀點、負責任的態度。

再生能源難達成淨零

李遠哲指出，距離二○三○年只有六年，如果二○三○年溫室氣體沒有減半，二○五○年也將達不到淨零；就現有技術，雖然核電有其缺點，但可能帶來的災害與全人類的滅絕還是不能比，因此同意童子賢的核電言論，認為不只要核電廠延役，還要設置新的核能電廠，其「大方向是對的」。

李遠哲也說，若不用核電，用再生能源取代化石燃料，依照台灣大小和人口密度不容易做到。

童子賢先前曾屢次呼籲「全球暖化才是全民公敵」，台灣需要以核能輔佐綠能，才能迎頭趕上非碳發電的國際趨勢。

童子賢強調，世界先進國家皆非單一仰賴綠能，台灣地狹人稠，即使用上全部空間，綠能發電量也不可能滿足未來發展AI帶來的龐大用電需求，現階段主張「火力佔整體發電量四成，綠能、核能各佔三成」的能源政策願景，輸電平穩度也應有所提升。

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