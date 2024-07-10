環團：延役成本逾千億 緩不濟急

「反對核電延役，拒絕草率修法」晚會昨在立法院外舉行，民眾拿著標語旗幟表達訴求。 （記者王藝菘攝）

2024/07/10 05:30

〔記者陳嘉怡／台北報導〕AI（人工智慧）時代興起，經濟部估二○三○年用電將成長十二％，藍營和部分工商界人士盼透過核電延役，解決電力成長和減碳需求。不過，環團指出，要靠核電延役解決用電問題緩不濟急，以核三為例，核電廠延役粗估要花超過一千億元，且環評加上機組檢查等程序至少要五年，「到二○三○年前很可能一度電都發不出來」，籲加強節能、儲能及再生能源才是解方。

環評等程序至少要5年

地球公民基金會專員鄭泰鈞表示，在野黨和工商界認為靠核能延役可以達到淨零，卻忽視成本與效益的考量。以核三為例，若為了一六○億度電延役廿年，參考目前台電核後端費用評估和日本延役的案例，機組更新加上核廢料處理成本，粗估至少約需花費一一○○億元，不如把錢投資在再生能源基礎設施。

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應投資再生能源基礎設施

鄭泰鈞也指出，核電延役若加上環評、機組檢查等程序至少要五年，「到二○三○年前很有可能一度電都發不出來」，靠核能減碳緩不濟急，嚴重延宕淨零時程。此外，現在許多科技業已加入RE一○○（百分之百使用再生能源），但再生能源並不包含核能。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，依台灣地質條件，核電廠發生核災風險事故，比其他國家來得大，若台灣發生核子事故幾百萬人要撤離是做不到的，發展經濟不能無視全民安全於不顧。

蔡雅瀅認為，要用電還有很多不同選項，包含加強節能、儲能、發展再生能源及進行能源管理等，不能因為發展AI要用電，就把全民的生命賭上去。

媽媽氣候行動聯盟秘書長楊順美則指，台電曾於二○一四年表示，三座核電廠延役約要花三五○到四百億元，如今十年過去，國民黨立委想讓核電延役，台電有責任跟國人說清楚，用了四十年的核電廠需不需要設備更新、要花多少時間和成本，以及是否排擠到其他能源發展。

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