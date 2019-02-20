中國百果園集團採購高雄千噸鳳梨 今裝櫃出貨

2019-02-20 16:40

〔記者蘇福男／高雄報導〕去年國內鳳梨盛產卻滯銷，種植50甲鳳梨田的高雄大樹區「鳳梨伯」林益淚灑抱怨政府外銷中國市場不力，經台南市國民黨籍議員謝龍介居中牽線，中國百果園集團今年跟鳳梨伯下訂200個貨櫃、1400噸鳳梨，今天起裝櫃出貨，謝龍介和前總統馬英九專程前往道賀。

謝龍介表示，2012年擔任國民黨台南市黨部主委，就嘗試與中國大陸建立通路性連結，讓通路商與我農漁民對接，馬總統去年看到鳳梨伯淚灑新聞要求他幫忙，今年元月初他帶鳳梨伯的兒子林郁修赴中國參訪百果園集團，百果園對鳳梨伯種植的台農17號金鑽鳳梨品質讚不絕口，因此下訂200個貨櫃、1400噸鳳梨，即日起至7月底陸續裝櫃出貨。

謝龍介說，深圳百果園公司是目前中國水果專營連鎖知名業者，2016年採購了699個貨櫃水果，2017年成長到1050個貨櫃，目前在中國有3700家直營店，預計2022年將突破1萬家直營店，此通路一對接，將有助於國內農產品外銷中國大陸。

他指出，台灣土地不大，通路商資源應不分區域共享，尤其高雄、台南地區均無國民黨籍立委，農漁民沒有管道與中國通路商對接，因此比較受苦，謝強調，這絕非政治訂單，因高雄市長韓國瑜今天行程滿檔，因此並未邀請韓前來共襄盛舉，但百果園集團業者下個月將前來高雄拜會韓市長。

馬英九則表示，因台灣中藥須向中國採購，因此以前台灣與中國的農產品交易都是逆差，直到2010年簽訂兩岸經濟合作架構協議（簡稱ECFA），台灣農產品外銷中國大陸增加，農產品貿易才開始出現順差，他說，沒想到國民黨失去政權，讓農漁民受害，內心深感不安，因此盡一切努力幫助鳳梨伯解決困境，努力了8個多月終於有好成果，他說，高雄市換了市長，未來的情況會不一樣。

百果園集團台灣代表林志成說，台灣水果外銷到中國大陸市場整體量的25%至28%，都是由該集團採購，集團支持高雄「貨出去、人（錢）進來」振興庶民經濟政策，因為集團是供應鏈公司，因此前一年即以訂單和契作方式在產地安排好出貨量，今年特別針對台南、高雄農產品加大訂單。

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