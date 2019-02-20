澎湖西乞龜盛名遠播 死忠粉絲追龜逾10年

2019-02-20 13:17

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕刻正熱鬧進行的澎湖元宵慶典系列活動「西乞龜」，除了在地人熱情參與外，更有死忠粉絲，每年都跨海抵澎參加慶典，包括夏威夷海龜學者喬治‧伯樂茲、「烏龜達人」蘇信豪，都是追龜逾10年的龜痴，堪稱為最死忠的粉絲。

2002年時任國際自然保育聯盟海龜專家組副主席喬治‧伯樂茲，在有「台灣綠蠵龜之父」的海洋大學教授程一駿陪同下，特別在元宵節跨海抵澎走訪各廟宇，記錄這特殊的節慶盛會，留下深刻印象，至今已多次在元宵節來訪，前前後後已超過10餘次，與不少當地民眾還建立深刻的友情。

另外來自台南的台南的蘇信豪，收集烏龜玩出興趣，原本是收集各國專題郵票，因緣際會發現烏龜主題相當冷門，因此由收集烏龜郵票開始，慢慢擴大到烏龜模型以及一些剪報資料、電話卡、錢幣、紙幣等；舉凡與烏龜有關的東西，都讓他感到興致盎然，澎湖乞龜以來，包括澎湖縣政府發行的福祿壽喜愛萬龜祈福公仔系列、澎管處發行9代綠蠵龜公仔，都已入收藏之列。

喬治‧伯樂茲表示，深感保育工作成功與否，一定得靠當地民間的響應，當中文化扮演著深刻影響角色，澎湖近年來，保育海龜有成，相當可喜，對於民間傳承的元宵「乞龜」習俗感到驚艷。

蘇信豪則表示，澎湖是海龜的天堂，蒐集海龜系列產品之餘，也結交許多澎湖好友，包括萬龜祈福公仔設計人呂正林、嵵裡海龜守護聯盟理事長黃長榮等人，這是意外的收穫。

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