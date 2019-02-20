池上元宵遶境「擔飯」 台東伯朗大道旁遊客免費享佳餚

2019-02-20 11:13

［記者王秀亭／台東報導］池上鄉元宵遶境活動中，「擔飯」文化最為特別，今年由萬安、錦園、富興及振興等內4村居民輪值，昨天晚間在伯朗大道旁的保安宮設擔飯晚宴，免費供繞境宮廟品嘗，等於是池上的免費Buffet，也吸引不少遊客前來。

池上鄉信仰中心玉清宮每年元宵節都會邀集鄉內廟宇繞境祈福，擔飯文化已持續近60年，萬安村長魏榮增表示，早期遶境隊伍中午走到哪個村，就由該村居民烹煮自家拿手好菜，供境廟宇、陣頭直接在路邊就地享用午餐，爾後演變成鄉內五大庄輪值擔飯，犒賞遶境人員的辛勞。

張堯城表示，今年鄉內有15個陣頭報名參加，白天走片各村街頭及廟宇，晚間則集中在池上鄉公所前表演。

晚間5時，全鄉鄉民、遶境陣頭都聚集到輪值擔飯的保安宮，不僅村民合力拿出佳餚，在地外燴業者、池上鄉農會、臭豆腐店家也端出菜色，保安宮廟埕兩旁擺滿麻油雞、炒飯、炒麵、臭豆腐、刈包等各式菜餚。

鄉長張堯城喊開動後，等候民眾一擁而上，大啖在地美食，短短半小時，所有飯菜全被掃光，「就是要讓遶境人員、遊客吃飽飽，再繼續晚上的遶境活動。」

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