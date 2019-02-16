漁船燈火通明迎元宵 澎湖西嶼外垵漁港宛如「夢幻城」

2019-02-16 12:56

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖元宵「西乞龜」系列重頭戲即將登場！傳統觀戰重點的西嶼外垵溫王宮，除了維持漁船燈火不滅一連3天外，更融入新亮點，包括跨海平安橋光廊、水母燈及雨傘陣等，同時由於外垵漁船眾多，印尼漁工也製作神獸武轎湊熱鬧。

位於澎湖本島最西端的西嶼外垵漁港，也是澎湖重要衛星漁港，不僅船隻超過200艘，同時噸位數都較大，捕捉????魠等高經濟性魚種為主，屬於澎湖經濟較為富裕的漁港，也是西嶼人口最集中的村落，外垵溫王宮為當地信仰中心，香火相當鼎盛。

由於外垵以海為生，自古傳統就是每年元宵節，由正月15日起一連3天，都舉辦漁船燈火不滅，由高處往下看，整個漁港燈火通明；今年廟方也別具巧思，將連接海堤的跨海平安橋，製作成LED燈廊道，同時增設水母燈及雨傘陣光耀外垵，祈求來年漁獲豐收、漁船作業順利平安。

另外，外垵人口數約為2000餘人，但印尼漁工高達800餘人，平日不僅協助漁船作業，在澎湖勞動人口逐漸高齡化之際，更是重要慶典勞動力主要來源，針對西乞龜澎湖元宵重要慶典，當然印尼漁工也不會缺席，自製4神獸武轎參與盛會，近年來已發展成為外垵元宵表演重頭戲，不少民眾專程前往參加，欣賞融入異國風情的澎湖元宵節。

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