02/20 各報重點新聞一覽

2019-02-20 06:37

自由時報

華為竊密 黑手伸向蘋果供應鏈

美國科技媒體「The Information」報導,中國電信鉅子華為(Huawei)不擇手段偷取競爭對手的商業機密,包括從蘋果供應鏈下手,以承諾要給心率感測器供應商一大筆訂單為誘餌,企圖竊取蘋果穿戴式智慧錶Apple Watch的商業機密;華為還涉抄襲蘋果在二○一六年版筆電MacBook Pro超薄鉸鏈設計的連接器,去年更推出含類似零件的自家MateBook Pro筆電。

詳見華為竊密 黑手伸向蘋果供應鏈 。

阻中擴張 德法打造冠軍企業

德法警告歐洲恐將技術優勢拱手讓給中國的風險,本週將聯合提議一項產業戰略,以捍衛歐洲的「技術主權」;同時改革歐盟競爭法,強調打造及培育「歐洲產業冠軍企業」的必要性。

詳見阻中擴張 德法打造冠軍企業。

第七輪貿易談判 美緊咬中結構改革

美中第七輪貿易談判本週在華府登場,昨日起雙方展開副部長級預備會議協商,廿一至廿二日將進行高層官員談判。針對談判,白宮聲明緊咬必須「達成中國必要的結構性改變」;美國商會執行副總裁布列恩(Myron Brilliant)提醒,美中任何協議若未列入執法機制,則注定會失敗。

詳見第七輪貿易談判 美緊咬中結構改革。

蘋果日報

Tsai-englishit影射惹議 嘉中考題羞辱 蔡英文幽默回

嘉義高中本月中開學考英文考題「President Tsai-englishit made some silly ____in her speech」,答案要填comments,出題老師被學生質疑以silly(愚蠢)、Tsai-englishit影射辱罵蔡英文總統!出題老師解釋是要測驗學生的英文程度,別無他意,以蔡總統為題是為提高學習興趣。嘉中昨表達歉意,會加強審題,避免涉及政治敏感議題。蔡總統則請老師和校長不必放在心上,還在臉書上英文教學,示範comment用法,巧妙回應時事。

無人機排字成亮點 燈會閃爆屏東

台灣燈會昨晚在屏東大鵬灣點亮,總統蔡英文親自到場點燈,「巨鮪來富」主燈與海上水舞爭豔,海上煙火一叢叢自遠方海面沖天閃爆,化成天際朵朵豔麗火花,接著本屆燈會最大亮點Intel無人機燈光秀首度登場,點點亮光排成「屏東」、「TAIWAN」等字樣,民眾紛紛拿出手機搶拍。縣府估昨晚湧入60萬人賞燈。

聯合報

蔡英文表態2020競選連任 「我已準備好 有信心勝選」

蔡英文總統前天接受美國有線電視新聞網(CNN)專訪時,明確表態將投入明年總統選舉,競選連任。蔡總統說,任何現任總統都會想為國家做更多的事,也會想進一步實現政策目標,這是很自然不過的事,她當然也希望未來的四年能夠繼續帶領國家,完成使命。

什麼都在漲…薪水追不上 實質薪資倒退17年

薪資成長幅度追不上物價上漲速度!主計總處昨天公布二○一八年全年平均實質月薪僅三萬八二三五元,低於二○○一年的三萬八三九八元。換言之,在「柴米油鹽醬醋茶」民生必需品價格每年攀升下,平均月薪年增率就算創下近十八年來最大增幅,實質月薪持續低盪,倒退回十七年前的水準。

中國時報

頭號假想敵 口水車輪戰 府院圍攻韓

「韓流」歷久不退,高雄市長韓國瑜已被民進黨視為2020假想敵與藍營頭號戰將!繼蔡英文總統酸韓「陸委會主委」後,府院加大力道圍攻。行政院長蘇貞昌昨天怒嗆韓國瑜,高雄市府前瞻計畫補助要重寫的說法是「滿嘴胡說」,要韓向他及行政院道歉,「不要讓禿子漏氣」。

馬偕醫院董座鬧雙包 史上頭一遭 長老教會總會遭法院裁罰

逾百年歷史的台灣基督長老教會總會,去年因違反台北地院「准許劉伯恩訴訟判決確定前擔任馬偕醫院董事長」的裁定,遭北院裁處怠金6萬元,長老教會總會不服,陸續提出抗告、再抗告,日前遭最高法院駁回確定。這是長老教會總會因醫院的人事案,遭法院裁罰的首例。

還想看更多新聞嗎?歡迎下載自由時報APP,現在看新聞還能抽獎,共7萬個中獎機會等著你:

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法: https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/