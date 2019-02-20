華為竊密 黑手伸向蘋果供應鏈

2019-02-20

多次試探心率感測器機密 幸未得逞

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美國科技媒體「The Information」報導，中國電信鉅子華為（Huawei）不擇手段偷取競爭對手的商業機密，包括從蘋果供應鏈下手，以承諾要給心率感測器供應商一大筆訂單為誘餌，企圖竊取蘋果穿戴式智慧錶Apple Watch的商業機密；華為還涉抄襲蘋果在二○一六年版筆電MacBook Pro超薄鉸鏈設計的連接器，去年更推出含類似零件的自家MateBook Pro筆電。

報導指出，去年十一月，華為負責智慧錶專案的一名工程師藉著提供一筆大訂單為由，安排與蘋果心率感測器供應商的一次會議；在會中，該工程師和華為四名研發人員花了一個半小時企圖探知有關Apple Watch的技術資訊，但該蘋果供應商主管拒絕透露敏感資訊。

該華為工程師還電郵一張心率感測器的照片給蘋果供應商的主管，要求對方「隨意提出曾經體驗過的設計」，但供應商拒絕合作，幾次都未讓華為得逞。

大筆訂單為誘餌 趁機套取機密

華為有多次涉及竊取競爭對手商業機密和技術的不良紀錄，包括對電信大廠思科系統（Cisco）、摩托羅拉（Motorola）、美國阿汗半導體（Akhan Semiconductor）等公司都使用類似手段，即以提供大筆訂單為誘餌、再趁機套取競爭對手的商業機密。美國司法部上月公布對華為的刑事起訴案中，華為工程師甚至直接偷走電信業者T-Mobile具專利的手機測試機器人Tappy手臂，且華為內部更提供員工竊取商業機密的獎勵機制。

知情人士透露，華為趁蘋果二○一六年開發、可連接筆電螢幕和主機板超薄鉸鏈設計的專利仍等待通過之際，抄襲該元件、並要求多家供應商生產，都遭到拒絕；華為去年推出自家筆電已出現類似元件。

報導指出，華為針對蘋果技術機密，還涉賄賂組裝廠生產線工人，要他們草繪蘋果零件的設計圖並夾帶出廠；一位欲申請華為職缺的前蘋果員工，在求職面試時不斷被質問蘋果即將推出的新品及其科技功能，促使該員工提高警覺、停止華為面試，「很清楚地，華為對於了解蘋果比起僱用他本人更感興趣」。

華為涉嫌偷外國技術案例

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