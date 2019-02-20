第七輪貿易談判 美緊咬中結構改革

2019-02-20

美商會︰協議須有執法機制

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕美中第七輪貿易談判本週在華府登場，昨日起雙方展開副部長級預備會議協商，廿一至廿二日將進行高層官員談判。針對談判，白宮聲明緊咬必須「達成中國必要的結構性改變」；美國商會執行副總裁布列恩（Myron Brilliant）提醒，美中任何協議若未列入執法機制，則注定會失敗。

白宮週一簡短聲明，美國歡迎中國代表團來訪，十九日起雙方將進行副部長級預備會議協商，廿一日起中國國務院副總理劉鶴將再次和美國貿易代表萊席爾展開談判；這輪會談重點在「達成中國必要的結構性改變」，此將影響美中貿易關係，雙方還將討論中國從美國採購大量商品與服務的承諾。

川普政府目前把中國相關經貿問題視為優先事項，要求中國政府必須在三月一日前承諾對經濟做出廣泛和具體的改變；若中國不願承諾，華府擬把中國二千億美元產品的關稅由目前十％提高至廿五％。但川普已釋出訊息，若雙方談判接近達成「真正協議」，他或許會把該期限延後。

聽取簡報的人士透露，美中間在一些結構性議題上，仍存在明顯分歧，主要癥結包括中國強迫外企技術轉讓、涉智慧財產竊盜、對中企和產業補貼等措施。

布列恩指出，即使川普貿易團隊緊抓智慧財產竊盜、補貼等議題，但「沒有執法機制，協議就會失敗」；執法機制可能包括「即刻恢復機制（snapback）」，即一旦北京未兌現某些承諾、美國就重新加徵關稅，或保持十％關稅、在北京達標後再逐步取消。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/