阻中擴張 德法打造冠軍企業

2019-02-20

擬要求鬆綁歐盟競爭法

允許設立超大公司

〔編譯盧永山／綜合報導〕德法警告歐洲恐將技術優勢拱手讓給中國的風險，本週將聯合提議一項產業戰略，以捍衛歐洲的「技術主權」；同時改革歐盟競爭法，強調打造及培育「歐洲產業冠軍企業」的必要性。

德國經濟部長阿特麥爾接受英國「金融時報」訪問表示，歐盟否決法國阿爾斯通及德國西門子的鐵路事業合併案，讓他與法國經長勒邁爾受到刺激，決定要採取行動；這起合併案原本是要打造歐洲最大的火車集團，以因應中國國有的中車集團（CRRC）競爭。阿特麥爾週二將與勒邁爾在柏林會談，討論如何確保歐洲企業更能與國際對手展開競爭。

阿特麥爾本月稍早公布一項新產業戰略，強調如果德國高科技公司即將被獲政府支持的亞洲同業收購，德國政府應介入；他並要求放鬆歐盟競爭法，允許超大公司設立。

勒邁爾上週公布三點計畫，可能成為歐盟併購規則三十年來的最重大變革，包括歐盟各國領袖可以推翻歐盟執委會的併購決定；阿特麥爾說，這個想法是「深具意義的重要一步」。

此外，愛立信執行長鮑毅康（Borje Ekholm）駁斥了一些通訊業者有關於華為5G設備更先進的說法，強調愛立信設備已被用於5G網路，並與全球通訊業者簽訂十項合作協議和四十二份理解備忘錄，他說，監管措施和高昂的投資成本，是歐洲5G網路建設落後更大的絆腳石。

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