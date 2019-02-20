任正非嗆美 撤投資轉英國

2019-02-20

〔編譯羅綺／綜合報導〕美中貿易談判進入倒數關鍵階段，中國華為創辦人任正非接受英國廣播公司（BBC）專訪時竟狂嗆美國。他說，美國不代表全世界、不可能擊垮華為，「西方不亮還有東方亮」，若美國繼續圍堵行動，華為會把美國投資轉到英國；但當他被問到與中國軍政關係時，卻避重就輕地稱外界指控都不是事實，並批評美國對女兒孟晚舟拘捕行動充滿了「政治動機」。

任正非在孟晚舟被捕後，首次接受國際媒體專訪。他說，美國不可能扼殺華為，即使美國帶頭多國杯葛，但也不代表全世界，「西方不亮還有東方亮，黑了北方還有南方」；但他也坦承，美國抵制造成潛在客戶流失，可能會給華為帶來重大衝擊。

英國國家網路安全中心日前研究結論認為，使用華為5G網路設備的風險是「可控的」。任正非說，「我們對英國還是信任的」，即使英國可能禁用華為技術，華為仍然不會撤資，甚至還打算加大投資，如果美國不信任華為，他會把投資大規模轉移到英國。

華為雖是中國最大私人企業，但與中國政府關係密切，華為產品也被指控做為中國進行間諜活動的工具；任正非強調，華為絕不是中國政府的間諜、也不會在產品上「開後門」，「如果有進行任何間諜行動，我馬上就會關掉公司。」

避談與中國軍政關係

但當他被問及與中國政府和軍方關係時，閃閃躲躲地避重就輕，稱外界的所有指控都不是事實，並重申華為不是靠政治關係取得今日的成就。

任正非坦承，公司內的確設有中國共產黨委員會，但所有在中國營運的企業，都得依法成立黨委會；任正非也承認，孟晚舟在加拿大被捕時，身上被搜出一本專門發給政府官員的護照，但他說這本護照早已失效，並堅稱他的家人沒有獲得政府的「特殊關照」。

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