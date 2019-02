2019-02-19 14:13

〔記者王善嬿/嘉市報導〕嘉義高中開學考二年級英文科考題,「President Tsai-englishit made some silly ____in her speech」,遭學生質疑出題老師有政治傾向,藉出題辱罵總統,引起軒然大波,嘉義律師公會理事長陳澤嘉認為,這不會有法律問題,相信蔡英文總統有大氣度、會一笑置之;考題是否妥當應回歸教育專業,然而從另一方面來看,也彰顯台灣多元文化價值,在共產國家這是不可能的事。

陳澤嘉表示,台灣沒有污辱國家元首罪刑,是多元民主的自由社會,人民的言論自由都被充分保障,姑且不論出題老師或許只是想要表達幽默感,而在題目做文章,遭到不同立場的解讀,但是並非公開評論或言論。

他說,該題目以小英總統高度只會一笑置之,應該沒有法律責任或官司問題。其實這個題目更充分的顯現台灣自由言論的可貴,畢竟在極權共產國家根本不可能出現這樣子的情形。

