「President Tsai-englishit」 嘉中英文試題爆侮辱蔡總統

2019-02-19 06:50

〔即時新聞／綜合報導〕國立嘉義高中本月在開學考的高二英文試題中，出現爭議考題，該考卷第6題為President Tsai-englishit made some silly comments in her speech（總統蔡英文在她的演講中發表愚蠢的評論），不僅使用silly（愚蠢的），且疑似用Tsai-englishit侮辱蔡英文。出題教師回應，稱自己沒有政治立場，只是想單純測驗學生英文程度，沒有要抨擊某個政黨或導驗某個人。

《蘋果日報》報導，這份考卷為嘉義高中2月15日高二開學考的英文試題，原題目為President Tsai-englishit made some silly ____ in her speech，選項有A. amateurs B. disasters C. parades D. comments，正確答案為D. comments。有學生認為，這項考題是當著全校200多位高二學生面前，辱罵總統蔡英文。

嘉義市台聯黨籍市議員蔡永泉表示，蔡總統的英文譯名為Tsai lng-wen，出題教師使用「englishit」，結合英文「english」與大便「shit」兩個字，顯然是意識型態作祟，對總統相當不尊重，作為一名教師出這樣的題目，應該要好好檢討。

出題的張姓教師指出，由於要考評論「comment」這個單字，為避免題目生硬無趣，設計情境入題，而最容易聯想的就是政治人物，題目並非設定某一政黨或政治人物，沒有特意誣衊某人，如果學生看了很不舒服，那就真的不好意思。嘉中教務主任郭柳枝說，相信出題教師只是為測驗學生程度，並沒有政治立場，為避免無謂的爭議，未來會要求教師出題時要多斟酌。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/