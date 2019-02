嘉中考題辱罵總統？校方：命題不妥將檢討

2019-02-19 10:32

〔記者王善嬿/嘉市報導〕嘉義高中要求學生寒假閱讀指定讀物,並在2月15日舉行寒假作業考試,其中二年級英文科「生字選擇」第6題,「President Tsai-englishit made some silly ____in her speech」,有學生翻譯為蔡英文總統在她的演講中做了一些愚蠢的評論,質疑出題老師有政治傾向,借考題辱罵總統;嘉義高中校長劉永堂表示,老師出題動機並無政治立場,是以較口語、活潑方式命題為引起學生學習興趣,因外界反應不妥,會開教學研究會檢討、作為其他老師出考題借鏡,也將檢討考前由各科科內審查的審題機制,日後出題會更謹慎。

出題的張姓老師透過校方轉述,該題答案選項有A.amateurs B.disasters C.parades D.comments,正確答案為D.comments,是為了考單字comments的詞性、意思,故設計一情境入題,最容易聯想到的就是政治人物。

他解釋,並無特意要設定某一政黨或政治人物,命題中也不是某政治人物的英譯名,僅是善意提醒公眾人物之言行並非都正確;他沒參加任何政黨,對政治不熱衷,但如之前中央官員用愛發電、乾淨的煤等談話,讓一般人常理認為政治人物常講蠢話,沒有特別要誣衊某人;使用「silly」、「Tsai-englishit」等字,一來因非正式期中考,才用較戲謔字詞挖苦、開政治人物玩笑,二來透過離譜的名字讓人不會特地聯想特定的人。

曾任英文老師20幾年的台聯黨市議員蔡永泉表示,考題中的silly一詞為愚蠢意思,這就是主觀判斷,蔡英文的英文譯名為Tsai Ing-wen,他以Tsai-englishit出題,shit就是大便,說沒主觀的意見、政治傾向且沒刻意誣衊,難取信於人;要引起學生興趣的方式很多,不用誣衊別人的名字來引起學習興趣,台灣這種具爭議性、政治判斷的考題發生很多次,希望老師私底下談話可以,但出考題應更謹慎。

劉永堂說,該名老師教學認真、與學生互動很不錯,可能平常與學生都用較活潑語句交談,非他教的學生看到考題才有其他聯想,未來出題將要求老師更嚴謹、避免引發爭議。

嘉中教務主任郭柳枝說,考前都由各科老師互相審查、討論考題,因民主社會已非思想管制年代,都信任每位老師專業、以測驗學生實力為主,沒其他政治考量。

