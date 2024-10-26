高雄萬聖節今晚踩街遊行 凹子底公園周邊中午起交管

高雄萬聖節系列活動昨晚起已於凹子底森林公園登場，今天舉行遊行表演，周邊道路將進行交通管制。（記者許麗娟攝）

2024/10/26 09:56

〔記者許麗娟／高雄報導〕2024高雄萬聖節系列活動昨晚起至11月3日在凹子底森林公園登場，今（26）日晚上6至8點舉辦遊行表演，凹子底森林公園周邊道路除取消部分路段停車格，今天中午12點至晚上12點，也將進行交通管制封路禁止車輛通行，建議民眾搭乘大眾運輸前往活動會場。

26日中午12點至晚上12點交通管制路段，包括神農路（博愛二路至龍勝路）、南屏路（明誠三路至大順一路）、至聖路（博愛二路至南屏路）、龍文街（神農路至大順一路）、至聖路（龍德路至龍勝路）、富農路（南屏路至裕誠路）、龍勝路（明誠三路至大順一路）、龍德路（明誠三路至大順一路）、美術東五路（龍勝路至裕誠路），以上路段將封閉，須改道行駛。至聖路、龍德路、龍勝路、神農路、南屏路的部分路段停車格取消。

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27日零點至晚上10點，則是南屏路（至聖路至神農路）路段封閉，至聖路及神農路將無法轉至南屏路；南屏路兩側路邊汽機車停車格取消。

另外，上述2時段期間，紅62A「南屏路站」，紅35「裕誠路站、龍德路口（神農路）」、南屏路站、捷運凹子底站（輕軌愛河之心站），紅33（明誠幹線）「南屏路站、捷運凹子底站」公車站取消。

高雄市教育局提醒，因活動人潮眾多，建議民眾多搭乘大眾運輸工具至捷運凹子底站4號出口或輕軌愛河之心站前往會場，並於今日中午12點至晚上12點，於龍華國小（由大順路大門進入）、明華國中（由明誠三路大門進入）設置機車臨時停車場。

今晚表演遊行將分5大隊，包含小公視、紅鼻子馬戲團及澳洲的Curious Legends 劇團，由高雄孩子組成的小鬼隊及閃亮隊，高雄熊、蜜柑站長也將參與其中，下午4點起，有變裝造型者可到凹子底公園現場領取獲得限量的紀念品小南瓜充氣棒。

26日凹子底森林公園交通管制路段。（高雄市教育局提供）

27日凹子底森林公園交通管制路段。（高雄市教育局提供）

26日龍華國小、明華國中開放機車臨時停放。（高雄市教育局提供）

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