嘉中出題羞辱蔡總統 教授痛批：侮辱自己專業「英文」

2019-02-19 12:59

〔即時新聞/綜合報導〕國立嘉義高中本月在開學考的高二英文試題中,出現爭議考題,疑似用「President Tsai-englishit」侮辱蔡總統。對此,身為嘉義高中校友的成大電機系教授李忠憲說,這名出題教師不僅侮辱了自己的專業「英文」、自己和嘉義高中,校友也因此感到羞愧。

嘉義高中開學考的高二英文試題中,第6題題目為「President Tsai-englishit made some silly ____ in her speech」,選項有A. amateurs B. disasters C. parades D. comments,而正確答案為D. comments。有學生翻譯為蔡英文總統在她的演講中做了一些愚蠢的評論,質疑出題老師有政治傾向,借考題辱罵總統。

成大電機系教授李忠憲在臉書上表示,身為嘉義高中的校友,為母校英文老師侮辱「英文」感到羞愧,老外可能看不懂「英文」,但是看的懂「Engli-shit」。李忠憲說,「你以為污辱了别人,其實污辱了自己的專業『英文』、自己和嘉義高中,然後校友也因此感到羞愧!」

還想看更多新聞嗎?歡迎下載自由時報APP,現在看新聞還能抽獎,共7萬個中獎機會等著你:

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法: https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/