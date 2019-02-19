嘉中出題羞辱蔡總統 教授痛批：侮辱自己專業「英文」

2019-02-19 12:59

〔即時新聞／綜合報導〕國立嘉義高中本月在開學考的高二英文試題中，出現爭議考題，疑似用「President Tsai-englishit」侮辱蔡總統。對此，身為嘉義高中校友的成大電機系教授李忠憲說，這名出題教師不僅侮辱了自己的專業「英文」、自己和嘉義高中，校友也因此感到羞愧。

嘉義高中開學考的高二英文試題中，第6題題目為「President Tsai-englishit made some silly ____ in her speech」，選項有A. amateurs B. disasters C. parades D. comments，而正確答案為D. comments。有學生翻譯為蔡英文總統在她的演講中做了一些愚蠢的評論，質疑出題老師有政治傾向，借考題辱罵總統。

成大電機系教授李忠憲在臉書上表示，身為嘉義高中的校友，為母校英文老師侮辱「英文」感到羞愧，老外可能看不懂「英文」，但是看的懂「Engli-shit」。李忠憲說，「你以為污辱了别人，其實污辱了自己的專業『英文』、自己和嘉義高中，然後校友也因此感到羞愧！」

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