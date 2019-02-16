農村創生 後壁區頂長社區玩這招

2019-02-16 22:13

〔記者楊金城／台南報導〕立春後，作伙來種田！台南後壁長短樹頂長社區今天下午舉辦插秧活動，有60名外地遊客報名參加，頂長社區將農事耕種體驗轉為地方創生，為社區營造、農村行銷找出路，阿公阿嬤樂得傳承務農經驗。

後壁頂長社區的插秧活動突顯傳統農業與24節氣密不可分的關係，「立春」排行24節氣之首，代表春天開始，農民可以開始插秧播種了。

南臺科大藉由教育部高教深耕計畫，帶領學生創業團隊「來坐農創工作室」與頂長社區合作，推出完整田間體驗活動「作伙來種田」，一組報名費2000元，從立春雨水的插秧，清明穀雨的田間照護，到芒種夏至的收割，讓參與者深刻體會農民耕種的辛苦歷程、農事與節氣的關係，與食農教育的重要。

頂長社區沒想到有15組、60名遊客報名參加，社區理事長蕭國瑞、總幹事張美雪高興帶領庄內長輩歡迎，下田指導遊客如何插秧，阿嬤準備鍋巴飯、南瓜湯和飲料款待，未來收割後還保證贈送遊客自己耕種的6公斤白米。遊客鄭明富帶著媽媽、妻子和女兒鄭妏參加，父女倆首度下田插秧，沾上泥巴都覺有趣。

「作伙來種田」指導老師曾碧卿說，學生進駐社區除了發揮所學，也認真學習與居民交陪互動，了解農村社區真正的價值與發展需求，鼓勵青年返鄉深耕在地，協助一級產業農村地方創生。

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