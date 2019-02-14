華航罷工落幕 蘇揆：感謝「邁龍燦」與許銘春扮溝通平台

2019-02-14 23:01

〔記者李欣芳／台北報導〕華航勞資雙方達成共識，機師罷工宣告落幕，行政院長蘇貞昌今晚表示，他非常感謝行政院副院長陳其邁、交通部長林佳龍、勞動部長許銘春以及桃園市長鄭文燦一起合作攜手為公眾服務，讓政府扮演重要的溝通平台，讓華航機師罷工事件能夠落幕，更感謝華航與機師工會的互相體諒，雙方為維護飛航產業競爭力與優化機師的工作環境而努力，過程雖有衝突，但也讓公司更進步。

回顧華航機師罷工的第一時間，行政院長蘇貞昌指示副院長陳其邁介入協商，陳其邁、林佳龍與鄭文燦主責華航協勞資協商談判與協調，後來許銘春也加入緊盯的行列，他們4人除了前天凌晨緊盯勞資協商談判進度，昨天一大早7點左右，4人座車駛進行政院，趕在行政院院會前先在政院小會議室，針對勞資尚未達成共識的訴求，一一致電工會、機師，搭起溝通橋樑，了解雙方最大的公約數，加速促成罷工事件的落幕。

據悉，陳、林、鄭、許4人連日來全力以赴在解決問題，盼儘速獲得勞資共識，讓機師罷工事件能夠落幕。陳其邁等4人昨天在會議室仔細端詳幕僚準備各國機師勞動條件的相關資料與工會的5項訴求，一一進行比對，了解哪些是合理、哪些不合理，經進一步釐清確認後，除了與幾個部會保持聯繫，也致電華航、機師工會，了解彼此可以接受的範圍。

蘇貞昌今晚在臉書表示，陳其邁等4人從昨天熬夜關心談判，到今天一大早就在行政院內密集會商，全力以赴在解決問題，沒有辜負人民對政府的期待。

另外，蘇揆說，在這個過程中全程參與的政院、交通部，勞動部等行政部門同仁，為了早日恢復運量，維護民眾權益而盡心盡力，對他們的付出，他代表政府表達深深感謝。

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