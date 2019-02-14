換「和平」3.5年！機師罷工7天 工會5訴求 華航3個照單收

2019-02-14 22:06

首次上稿 21:45

更新時間 22:06

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園市機師職業工會發動華航機師罷工，提出特殊派班加派人力、副機師升訓及外國籍機師進用要求、罷工後禁止華航秋後算帳、撤換破壞勞資關係主管（後來變研議管理制度）、比照長榮第13個月保障全薪（後來變提供飛安獎金）5項核心訴求後，經4次勞資協商座談，今晚8點35分終於達成協議，雙方完成密室協商，步入原會場宣布達成共識，4次協商會議共逾32小時，不過有2項結論與原先訴求不同。交通部次長王國材宣布，和平協議有效時間3.5年。

最先達成共識的第一項訴求「疲勞航班改善」，結論為飛航時間8小時以上以3人派遣，12小時以上以4人派遣。工會提出的10條特殊航班，華航公司答應5條，包含美國內陸安克拉治－紐約來回航線，改3人派遣；中國重慶紅眼貨機4人派遣，回程回復正常休時；中國西安3人派遣；帛琉3人派遣；關島2人派遣並於關島住房。另附加一項條款，不得因以上協議，對現有固定航班派遣方式「為不利變更」，若有任何變更必要，應與工會協商，遇緊急狀況不在此限。

第二項有關「副機師升訓」及「外國籍機師進用」訴求，機師工會原要求華航禁聘外籍正機師、副機師升訓以本國籍優先、外籍機師3年減至5％、升轉訓制度透明化並讓工會參與等。最終達成4項協議，包含華航2年內研議規劃只進用外國籍「副機師」，若無特殊情形，不再增聘外國籍「正機師」。若有缺額將依人力會議結論辦理，並以公平、公正、公開方式處理；若本國籍機師之條件與外國籍機師相同，則以本國籍機師優先聘用，但外國籍機師居住於台灣地區不適用。每年底預作次年度人力規劃，於每年3月、9月升訓會議前公布各機隊缺額，並供機師得自行至辦公室查閱個人成績，重申相關加分比重公司均已公開於內部網站。升訓評比分數相同者，以本國籍機師優先，每次升訓員額本國籍不得低於外國籍，但外國籍機師居住於台灣不適用。

第三項訴求「禁止秋後算帳」方面，機師工會表示，雖然是依法罷工，但許多會員都很擔心，所以特別提出此要求。最終決議，華航對機師工會及會員在罷工期間對華航所作所為，若符合法律所定的爭議行為言行，公司予以尊重，另將遵守工會法、勞資爭議處理法及中華民國相關法律，並不會對工會及其會員有違反前述法令行為。

第四項「撤換破壞勞資關係不適任主管」，最終經過密室協商後，改為研議管理制度，機師工會與華航達成罷工事件結束後，華航同意就勞資爭議起因，詳加研議及改善管理制度，同時未來將加強與工會溝通協商。

第五項訴求原為比照長榮航空，「第13個月給予機師全薪」，密室協商後則變為華航給予「飛安獎金」，但金額多寡約定於今年2月21日再議，並納入團體協約。不過根據華航日前所說，去年已與機師工會達成共識，飛安獎金部分不論正副機師皆加倍給予，每年華航會增加1.2億元人事成本。

另外，雙方達成共識後，還增加「和平協議」，未來雙方爭議事項不再進行爭議行為，團體協約有效期間，雙方都放下爭議行為武器（不會罷工），有新爭議就循調解跟仲裁解決爭議，請各位放心。

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