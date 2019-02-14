華航機師罷工160小時 工會今晚10:25宣布正式落幕

2019-02-14 22:42

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕經歷4次座談會，馬拉松式協商32小時，桃園市機師職業工會維持逾160小時的罷工行動，終於在今晚10點15分結束！晚間在行政院副院長陳其邁、交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦、華航董事長何煖軒、勞動部長許銘春見證下，中華航空總經理謝世謙與機師工會理事長李信燕，晚間10點25分簽署團體協約，機師工會宣告今晚10點25分起，終止罷工行動。

桃園機師工會發動罷工後一週，針對工會提出特殊派班加派人力、副機師升訓及外國籍機師進用要求、罷工後禁止華航秋後算帳、撤換破壞勞資關係主管（後來變研議管理制度）、比照長榮第13個月保障全薪（後來變提供飛安獎金）5項核心訴求後，終於在今天全面達成共識。

機師工會說，完整協議內容後，將於臉書工會會員專屬社團與工會生活圈內公告，關於會員檢定證取回，請於明天（15日）至松山機場P1停車場繳證處與桃園工會辦公室領取，請會員哪裡繳交就哪裡領回。工會12萬分感謝全體會員過去7天來的團結與堅持，及參與罷工的每位會員的努力。

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