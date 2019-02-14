3年2度罷工 學者：重傷華航及股東

2019-02-14

〔記者吳佳穎、高嘉和／台北報導〕華航三年內發生兩次罷工，台經院景氣預測中心主任孫明德指出，華航機師選在春節交通運輸高峰期發動罷工，除了短期影響民眾權益外，受傷最重的是華航本身及其股東，當罷工造成消費者觀感不好，大可選擇以後不搭華航，勞資都將因此付出代價，最無辜的恐怕是股東。中原大學講座教授高孔廉在臉書發文批評，華航的公營色彩，官方很容易退讓，結果是全民損失，「不如華航倒了算，全部打掉重練」。

孫明德認為，華航只是一家航空公司，若罷工嚇跑消費者，大可改搭其他航空，對台灣整體經濟影響不大；但華航具半官方色彩，有政府資金支持，相較民營航空公司，華航員工工作相對有保障，但卻選在春節疏運高峰期罷工，「民眾觀感會更不好」。

孫明德建議，除了勞資爭論誰是誰非，政府應該改造華航，或引進民營事業的經營管理模式，甚至提高專業法人投資比重，將華航的經營交給專業，將過去的舊包袱都丟掉，才有辦法讓華航營運改頭換面。

高孔廉在臉書上直言批評，勞方所提的五大訴求，只有特殊航班有道理，但若相較同業，卻又顯得要求太多。華航除上次空服員罷工，這次是機師罷工，下次就換地勤人員、機務維修人員，永無止境。

華航總經理謝世謙表示，因應罷工，短期砍掉部分航線或航班，將來會進一步檢討，但結束航線要經過董事會同意，並發布重大訊息。

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