勞資協商達4共識 華航研議2年內不進用外籍正機師

2019-02-14 12:28

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕中華航空與桃園市機師職業工會協商再獲進展，針對副機師升轉訓及外籍機師聘用訴求，中午12點16分現場響起掌聲，雙方確定達成4點共識；隨後交通部政次王國材宣布休息，下午1點針對機師工會第3項訴求開始協商。

雙方針對機師工會第2項訴求，達成4點共識：

第1、公司於2年內研議規劃只進用外國籍副駕駛，不直接以正機師身份進用之外國籍機師。若無特殊情形，不再增加外籍正機師之聘用。

第2、公司若有缺額將依照人力會議及升轉訓會議結論辦理，並以公平、公正、公開之方式處理。若本國籍機師之條件與外國籍機師相同，則以本國籍機師優先聘用。惟外國籍機師居住於台灣地區者（相關解僱依入出國及移民法辦理）不適用之。

第3、每年底預作次年度人力規劃，於每年3月、9月升訓會議前公佈各機隊缺額，並供飛行員得自行至辦公室查閱個人成績，重申相關加分比重均應公開。

第4、升訓評比分數相同者，以本國籍機師優先，每次升訓員額本國籍不得低於外國籍。惟外國籍機師居住於台灣地區者（相關解僱依入出國及移民法辦理）不適用之。

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