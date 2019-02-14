華航罷工落幕 蔡英文：正是勞資雙方更多對話的開始

2019-02-14 22:47

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統蔡英文今晚在臉書發文表示，華航的勞資爭議已經落幕，希望正是勞資雙方更多對話的開始。

總統也說，對於這段期間她被那些叫做神隱、派系介入的廉價抹黑都可以停止，解決爭議不是靠敲鑼打鼓，而是實實在在的努力。

總統強調，這段時間，她跟行政院長蘇貞昌緊盯所有過程，她要特別感謝行政院副院長陳其邁、交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦，以及在第一線主持協調的交通部次長王國材，還有許多為此付出的行政團隊同仁，謝謝大家，辛苦了！

總統並說，確保旅客權益、保障勞工福祉、華航永續經營是我們的共同目標。希望雙方都能履行協調的決議，她也要再說一次，意見分歧難免，但只要大家願意誠心誠意坐下來談，就會找出解決問題的方法。

總統強調，理性對話的模式，會是未來勞資爭議的最佳解決方式。

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