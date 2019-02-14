華航機師罷工終落幕 「邁龍燦」12小時盯場化解危機！

2019-02-14 22:37

〔即時新聞／綜合報導〕華航機師罷工進入第7天，在經過今下午第4度協商後，華航與桃園機師職業工會達成共識，工會表示待簽署團體協約後將停止罷工。有媒體報導，行政院副院長陳其邁、交通部長林佳龍與桃園市長鄭文燦緊盯協商進度，3人今早7點多便在政院小間會議室開會討論，更一一致電給華航、機師公會，讓罷工事件得以盡快落幕。

據《蘋果日報》報導，行政院長蘇貞昌在華航機師可能罷工的第一時間，就指示副院長陳其邁介入居中協調，陳昨凌晨也和林佳龍、鄭文燦緊盯凌晨1點展開的「紅眼協商」談判進度。今天一早7點多，3人趁行政院會前先在政院小間會議室，研究其他國家機師勞動條件的相關資料，並一一比對工會的5項訴求「哪些合理、哪些不合理｣。

報導指出，一名知情人士表示，「邁龍燦」3人互相討論後，不但和相關部會保持聯絡，更一一致電給華航、機師公會，想了解大家能接受的範圍在哪，「在聯繫華航的過程，是希望華航在保持公司競爭力的情況下，對於機師工會合理的訴求多讓步一點｣。

這名知情人士強調，「邁龍燦」在機師罷工這件事情上，可說是全力在解決問題，希望能盡快讓勞資雙方有共識，讓罷工事件盡早落幕。他也提到，3人並沒有談論關於華航董事長何煖軒的去留，而機師罷工導致旅客滯留國外，旅行社代墊所衍生的食宿費，也將會要求華航繳清。

知情人士也透露，蘇揆對於參與勞資協商過程的政府相關部門同仁，他代表政府表達感謝。

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