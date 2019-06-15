台灣挺香港 週日同步遊行反送中

2019-06-15

〔記者吳柏軒、林曉雲、施曉光、周湘芸／綜合報導〕「台灣挺香港、堅決反送中！」台灣大學昨舉辦晚會，聚集上千人擠爆傅鐘廣場，台大亦派學務長展現支持立場，高呼口號，反對中國侵犯人權，同時預告週日將與民團攜手，隔海呼應香港再度反送中遊行，要台港互挺、共護人權！

台大學生會長吳奕柔表示，港府正在修的逃犯條例，任何人到港轉機，都可能被引渡到中國審判，讓香港不再安全；台大學代會議長凃峻清則說，無法漠視中國威權擴張，盼全世界的人都有尊嚴活著，向北京政府疾呼：台人、港人都要自由民主！

台大聲援反送中 千人擠爆傅鐘廣場

台大歷史系港生鄭浩表示，近日放下學業到處演講、靜坐、進總統府等，但腦海中仍有煙霧彈、警棍、流血與尖叫聲不斷打轉，中國一國兩制是謊言，將長期抗戰，呼籲世界支持香港。

週日香港將再度舉辦反送中大遊行，太陽花學運領袖林飛帆表示，台灣也將由香港學生、大專校院學生組織及各公民團體等，同步發起上街遊行集會，盼台灣民眾在六月十六日下午二點，一起到立法院外，譴責港府鎮壓，並要求撤回逃犯條例等，同時向台灣政府、政治人物等呼籲，應明確拒絕一中和平協議，向中國提出人權訴求，反對送中條例等。

台大學務長沈瓊桃昨也到場，憶起卅年前參加野百合學運，在中正紀念堂靜坐，自己現身晚會，證明校方支持台大生：愛國愛人、關心社稷、愛護港生、關注國際及台灣未來。

輔大傳阻港生發言反送中 校方︰尊重自由表達意見

不過，台大支持學生活動，輔大卻傳出校方阻撓學生的反送中活動。輔大學生擬在下週一（六月十七日）舉辦「我在輔大，我反送中」活動，昨晚傳出輔大僑陸組告知港澳會會長「不能在活動中帶有立場的發言」；發起人、輔大學生吳亭臻受訪表示，聽香港同學轉知校方阻撓，很錯愕，竟侵害學生享有的言論自由，校方還告知會長，將派人到現場監看發言內容。

輔大回應說，完全尊重學生表達的自由意見，不會反對任何聲音被看見、聽見。對於十七日的活動，校方會像一般學生活動事務一樣，給予高度的尊重。

此外，海基會董事長張小月昨天在董監事聯席會議致詞時，也針對香港「反送中」的抗議遊行遭到警方強力鎮壓一事，呼籲港府放下鎮暴部隊的武器，正視香港人民的意志，妥善處理逃犯條例，「不要讓香港年輕人的母親繼續在街頭哭泣」。

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