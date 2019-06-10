初選民調起跑》賴車隊造勢 尋求人民支持 抗韓護台

2019-06-10

〔記者葉永騫、王俊忠、萬于甄、楊金城、丁偉杰、蔡宗勳／綜合報導〕前行政院長賴清德展開三天壯大台灣車隊遊行活動，昨天上午從屏東玉皇宮出發北上，對於高雄市長韓國瑜造勢活動，強調民進黨一定要推出最強的候選人，才能抗韓守護台灣、壯大台灣。

賴清德車隊昨行經屏東、高雄、台南、嘉義等縣市，將以三天時間從台灣尾直到台灣頭的台北凱道。他說，希望以三天台灣西部車隊遊行，找回社會分散力量，讓民進黨重新得到人民支持，最後打敗國民黨候選人。

此外，對於韓國瑜的造勢活動號稱數十萬人參加，賴清德強調，看到韓流的實力後，民進黨支持者應該體認到，要推就要推最強的候選人，才能有辦法守護台灣、壯大台灣，在明年的總統大選中獲勝。

從屏東出發 明抵凱道

賴清德昨天一早在立委鍾佳濱等人的陪同下，到屏東市玉皇宮參拜後出發，沿途受到許多支持者的打氣，屏東縣長潘孟安則在車隊遊行中途與賴清德短暫會合，相互擁抱展現兩人的好交情。

賴清德車隊遊行旋風掃過台南市，強調「唯有清流才能戰勝韓流」、「民進黨最能勝選總統候選人」二大訴求。在南區灣裡萬年殿、善化、新營短暫停留時，立委林俊憲、郭國文、葉宜津和挺賴的市議員、支持者到場歡迎賴清德，給予溫暖，高呼「總統好、凍蒜、加油」。

賴清德的妻子吳玫如也悄悄隱身在人群中，為丈夫加油打氣。賴清德驚喜說，第一次看到她走出來，會一起努力。

台南二○六震災截斷雙腿的生還者洪家益，帶著兒子與妻子在善化啤酒廠前歡迎賴，洪並在看板寫「賴總統加油、凍蒜、挺你」。

賴清德傍晚抵達嘉義縣市，到達新港奉天宮時，由奉天宮副董事長、嘉義縣議員林秀琴及新港鄉長林茂盛、太保市長黃榮利等人陪同向媽祖參香，賴向媽祖婆祈求庇佑「初選過關，總統大選為台灣打拚、為人民服務」，受到支持者熱情歡迎，不少婆婆媽媽上前為他打氣。

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