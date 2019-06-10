初選民調起跑》蔡基層催票 盼鄉親幫顧電話 顧台灣

2019-06-10

〔記者魏瑾筠、洪美秀／綜合報導〕今天是民進黨黨內總統初選民調首日，蔡英文總統昨天前進桃園宮廟參香，並到新竹參訪，拉近與民眾的距離，她也不忘強調「幫蔡英文顧電話，讓蔡英文顧台灣」。

蔡英文昨在桃園市長鄭文燦陪同下，接連到桃園蘆竹五福宮、桃園景福宮及慈護宮參香祈福，下午轉往桃園巨蛋出席宗教團體活動。

她在景福宮參拜時表示，前天剛參加政見說明會，昨天第一站就到桃園，直說「桃園是我最關心、最感謝的地方」。她表示，今年一至五月回台投資的台商已投入三千多億元，她有信心，年底可以超過五千億元。

蔡英文昨天也前往新竹市參觀南寮漁港親子沙灘和國際風箏賽場及網紅景點「魚鱗天梯」，與民眾近距離拍照、和小朋友有獎搶答，新竹市長林智堅首度在媒體前公開表達支持蔡英文，兩人並踩自行車暢遊南寮漁港。

林智堅說，蔡英文總統三年來已到新竹市廿五次，新竹市獲中央挹注超過一百五十億元經費，她是歷任最支持新竹市的總統，他當然支持蔡英文。

無論誰勝出 團結打選戰

媒體詢問，「如果前行政院長賴清德初選勝出的話，會不會支持？」蔡英文表示，民進黨是民主政黨，她一定會遵從黨的決定，無論誰勝出，都會團結來打二○二○這場選戰，沒有所謂要不要支持的問題，「這本來就是理所當然的事情」。有媒體詢問，如果民調結果，她與賴清德的差距在一％內會如何？蔡英文說，她尊重中執會的決定。

蔡英文強調，很感謝執政團隊每一位成員，而執政的成績與責任，都是自己要一肩承擔的，前天的政見說明會上，她提到會捍衛自己的執政價值，民進黨執政的價值，也會捍衛所有的執政團隊，包括賴前院長在擔任行政院長的一年四個月的執政，也是自己要捍衛的。

對於台灣氣象專家彭啟明無法出席國際氣象會議，蔡英文說，外交部第一時間就抗議，她也要嚴正告訴北京政府，這樣的做法對兩岸關係沒有助益，而且是有傷害的。

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