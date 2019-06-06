蔡：背著包袱和賴跑 已經跑得差不多

2019-06-06

記者蘇永耀、李欣芳、楊淳卉、黃維助／專訪

爭取民進黨總統提名的蔡英文總統昨接受本報專訪表示，在民調上，她與行政院前院長賴清德互有消長，不相上下，有些民調她還領先，但她是背負很大的重量在跑步的人，能和賴跑到這樣的程度。她背著包袱與賴跑，已經跑得差不多。

駁賴 我非派系培養出來的

蔡提醒說，若將來民進黨的候選人換成了賴，包袱換成賴要背，「但我的執政成績，卻會因為換手，被他否認掉了，他不能用我的政績去選舉，那後面他要怎麼選？」因此不但要看初選，還要看後面。

賴清德前天接受本報專訪表示：「蔡總統優缺點的總和是取得黨內各派系的服從，而他則是贏得社會支持。」對此，蔡英文說，她和賴前院長不一樣，「我從學界來，不是派系培養的政治人物。」

蔡英文說，黨內各系統對她的支持，主要是來自過去多年的信任累積，大家一起從二○○八年振衰起敝走到今天。無論從黨主席任內，到擔任總統，大家也看到蔡英文謹守民進黨的價值，並落實在改革和治國上，這些都讓國民有感受。

蔡強調，黨內各系統的同志來自基層，他們願意和她一起努力，是對她和她的路線的信任，也相信她能夠帶領這個國家，「這不應該說成是派系的集結，這說法對我們的同志和基層都不公平」，現在有許多年輕世代表達對她的支持，難道他們也是派系嗎？當然不是。

若初選勝出，該如何團結民進黨？蔡英文說，自民進黨二○○八年最低迷時她擔任黨主席，這麼多年來，她都是扮演整合及團結民進黨的角色。只要大家為了台灣想、為國家想、為民進黨想，都可以克服初選期間產生的裂痕，她想民進黨應該有這個能力和特質。

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