蔡：曾盼賴有國安歷練…

2019-06-06

記者蘇永耀、李欣芳、楊淳卉、黃維助／專訪

角逐民進黨總統初選的賴清德今年初請辭行政院長獲准，堅持為去年九合一選舉執政黨的大敗負起政治責任，蔡總統昨接受本報專訪時透露，賴清德當初要離開行政院時，她本來希望賴在內政的歷練之後，有機會在國安事務上面有另外一層歷練，可惜他在這時候選擇挑戰總統的位子。

可惜他這時候選擇挑戰總統位子

被詢及蔡總統是指曾邀請賴清德到總統府幫忙？蔡英文說，「我確實有一些想法」，賴前院長如果覺得他必須離開行政院，她希望讓賴在總統所主導的領域裡能夠多一些歷練，但她當時並沒有講任何一個職務。

蔡英文說，賴前院長是民進黨的資產，當初請他擔任行政院長時，其實也希望他能多歷練，畢竟台南市長的經驗不足以支撐將來他要承擔更大的責任；至於總統層級則是外交、兩岸、國安、軍事等另一層面的歷練，她本來希望賴在內政歷練後，有機會能在國安事務上面有另外一層歷練，可惜他在這時候選擇了挑戰總統的位子，即便是如此，等總統初選結束，我們就會重新開始佈一個局，賴前院長還是黨非常重要的資產。

對於賴清德主張成立國土安全部，蔡英文說，國土安全部這個概念，在我們執政第一年曾經檢討過，但一個國土安全部不能解決所有國家安全的問題；國土安全部的概念來自美國，它的功能就是整個國家安全的一部分，國土安全部其實很大的功能都在內政部，所以只要持續強化內政部結構裡的幾個重要部門或新增部門就可達到這個目的，至於是否叫作國土安全部並不是最重要。

蔡表示，這也顯示出賴前院長對於整個國安事務的理解，因為沒有親身涉入每一天國安事務的處理，他的想法會比較片段，但她這樣說，並沒有批評賴的意思。

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