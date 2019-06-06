看韓流 蔡：能否延續到大選是問號

2019-06-06

記者蘇永耀、李欣芳、楊淳卉、黃維助／專訪

「韓流現象」被視為民進黨能否延續執政關鍵因素。蔡總統昨接受本報專訪時表示，韓流現象值得再觀察，「它的續航力能否延續到總統大選，是個問號。」現階段看來，韓國瑜仍是國民黨內比較強的人選。

至於台北市長柯文哲，蔡英文表示，柯是否可能參選「要問他自己」，但看起來可能性不小，否則民進黨總統初選不會把柯放進民調中。她並意有所指地說，當總統抗壓性要強，要有堅韌度，更重要的是總統要有一致性，讓人民可以信賴，「不能因為外面的壓力而改變立場和講法，我們現在看到有些人，確實是這樣的情況。」

蔡英文表示，她歷經多次全國性選舉，也是現任執政者，她已經被檢驗過很多次，該攻擊的都出現了，雖有挫敗，但她的修復能力很強，現在看到的很多參選人，不只是民進黨的參選人，都還未在大選中被嚴格檢驗過。

前行政院長賴清德前天接受本報專訪時指出，六月一日韓國瑜「個人」可號召數萬人上凱道，表示去年九合一選舉後，政府改善工作還未到位。蔡英文說：「關聯性不大，不能用這個來看，仔細分析當天的群眾組合大概可以了解。」

若大選面對「三腳督」，她如何比賴更有優勢？蔡英文說，從各家民調可看出「我的年輕支持者還滿多的」，在年輕人支持度上的領先，是將來勝選重要關鍵。蔡坦言，她雖有執政包袱，但也有政績，這是她與其他人相比最大優勢。

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