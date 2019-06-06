外交成績單 蔡：印太的台灣 世界關注

2019-06-06

記者蘇永耀、李欣芳、楊淳卉、黃維助／專訪

對於二○二○總統大選，尋求連任的蔡英文總統昨接受本報專訪指出，中國希望透過台灣民主機制，選舉出「可以比較配合的總統」，這對他們是上策，所以，在這次台灣選舉過程，要中國放手不介入，可能性應該不大。

談及這三年的外交表現，蔡總統認為，外交關係最重要元素就是信賴，台灣總統要讓國際社會信賴，並相互溝通形成夥伴關係，這最為重要，她這兩、三年累積的信賴，不僅讓美國及其他主要國家與台灣相互信賴，形成的夥伴關係愈來愈深，未來大家還可以一起做很多事情。

蔡英文並舉新南向政策為例說，這地區非常大，台灣以一己之力也容易被分散，若可以集結美國、歐洲、日本等國合作，不僅帶動經濟，還包括文化、社會發展等層面。

針對台美關係增溫，蔡英文說，她能理解民眾有高度期待，但也不能操之過急，要互信並相互理解對方困難，「水到渠成」才是對大家最好的時候。

蔡英文談及自己的外交風格時說，外交這種東西，不能講太多或喊太多口號，或說太多空話讓人民有過度期待，要一步一腳印踏實處理，不能躁進，但也不能懶惰。蔡認為，這三年來不僅與主要國家在經貿或外交等進行合作，面對新興型態的威脅愈來愈多，我們也建立國安層次的合作。

蔡英文強調，經過這兩、三年以來，台灣在整個區域與世界上的角色已被重新定義，從台灣只是海峽兩岸的一邊，僅注意台灣或中國講什麼話或做什麼事情，到現在台灣變成印太地區的角色，這樣的區域角色是愈來愈明顯，「印太的台灣」，當世界的角度是關注中國擴張企圖愈來愈強，也同時在看台灣，做為民主的小國，挺不挺得住並繼續維持獨立民主生活。台灣在區域與世界角色正開始在變，如果還是國民黨過去那一套作法，就只有兩岸關係，而沒有區域關係。

兩岸應對話 才不會誤判

至於兩岸情勢，蔡英文說，發展對外關係，兩岸也要維持和平穩定，雙方應在這基礎上有更好對話機制，才不會產生誤判或不信賴感，而在互信溝通的機制沒有完整到位之前，須以很謹慎態度處理兩岸關係，但當中國推動一國兩制台灣方案時，就逼近台灣的底線，我們必須清楚講出不能接受，就是不讓國際與對岸有任何誤判，這對情勢的穩定也很重要。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法