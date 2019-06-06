談憲改 蔡：由連任總統主導較合適

2019-06-06

記者蘇永耀、李欣芳、楊淳卉、黃維助／專訪

有關憲改議題，蔡總統昨接受本報專訪時表示，由一個連任、有執政經驗的總統來主導憲改比較合適，因為連任的總統沒有利害關係，對於憲改議題她不會有預設立場，但大家必須考慮到現在的政治生態，設計一個適合台灣政治生態的憲政體制。

蔡英文說，例如很多人主張內閣制，可是內閣制的政治文化與歷史背景與我們差得比較遠，如何把與我們差得比較遠的制度移植到我們的體系，而且總統是所有民意集中的地方，又承擔所有政治責任，要如何往這邊挪移，確實是一個滿大的工程，如果處理得不好，憲政的秩序會更不穩。

至於當前憲政體制是否有檢討的必要？蔡表示，現在的制度是有改善的空間，但如何改善是一件大事，因為改得不好，可能比現狀更糟。在沒有足夠的時間討論之前，儘量從現狀加以改善。

蔡總統曾盼邀各政黨領袖坐下來談憲改，若順利連任總統，下一任是否有機會推動憲改？蔡英文說，如果沒有更好的制度，我們只好加強總統與行政院長的互動，強化互信感，但若有更好的制度，為何不考慮？這個制度的考慮，歷來很多總統、政治人物都有討論到，很多人也會有自己的政治計算在這一局裡，她認為由一個連任、有執政經驗的總統來主導憲改其實是比較合適的，也會是最好的一件事。

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