雲林青農種稻賣米 成立水牛安養中心

家住新北市新店區的許文圳因中風無力照顧老牛「阿樂」，送來雲林水牛安養中心，離開前摸著老牛交待牠要乖、聽話。（記者黃淑莉攝）

2022/05/14 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林青農林家良不捨老牛退休後被宰殺，多年陸續收養多頭老農無力飼養老牛，進一步成立「水牛安養中心」昨天揭牌，第一頭入住是來自新北市新店區的「阿樂」，因原飼主許文圳中風無力照顧，親送牠到雲林，許文圳不捨說，「我的牛有人照顧真好！」

林家良闢一分農地 最多可收容6頭

林家良原本在北部工作，九年多前回雲林務農，結識一群致力推廣耕牛文化的青農與老牛結緣，先後從雲林、花蓮收養三頭，原主人年邁無力照顧的老牛，其中有兩頭前幾年因年邁先後過世。

林家良指出，希望老牛能有更舒適安養空間，也讓年輕人認識台灣耕牛文化，他把自家四分多的農地中的一分地，申請設置老牛安養中心，除有圍籬，接下來會再蓋簡易牛棚，最多可收容六頭老牛。

雲林的水牛安養中心是民間設置第一間，一頭牛一個月飼養成本約三千元，全靠林家良自己每年兩期稻作「回鄉米」賣米所得支應，林家良說，目前還足夠支付，未來水牛安養中心也將配合水保局辦理食農教育，與學校合作生命教育場地。

中風老農送來「阿樂」 是第一頭入住牛

「阿樂」是一頭十四歲的母牛，許文圳與弟弟許銘裕、弟媳及友人張文福四人親自送牠到雲林，許文圳不捨紅著眼眶摸著阿樂的頭說，「阿樂要乖乖聽新主人的話！」

許銘裕表示，哥哥養阿樂十三年，因中風，快兩年無力照顧，自己要工作及照顧哥哥復健，分身乏術，只好送牠來雲林安養，相信可獲得更好照顧。

林家良也收養另一頭牛，五歲的「安心」，是花蓮吉安老農因眼疾無力照顧，兩年前送來，目前安置在他處。

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