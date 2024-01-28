《打造台版東尼獎》台北戲劇獎 4月公布簡章

2024/01/28 05:30

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長蔣萬安選前允諾將加大文化政策力道與資源，讓台北躋身為名符其實的文化首都，北市文化局今年編列一三八○萬元預算，推出專為劇場界表演工作者的獎項「台北戲劇獎」，預計將在今年四月公布簡章、明年六月舉辦頒獎典禮；文化局長蔡詩萍表示，只要在台北市演出的劇團皆能報名，盼給予劇場界的表演工作者鼓勵，並推動民眾走進劇場看戲。

台灣的電影、音樂、電視劇分別有金馬獎、金曲獎、金鐘獎等「三金典禮」，孕育出許多帝后，但劇場界卻苦無獎項，多年來戲劇界表演工作者盼望著能有屬於戲劇的獎項。

蔡詩萍指出，過去文化部也想推動卻有所難度，包含評審機制如何進行、相同的戲劇每場演出狀況可能會不同等，如今籌備一年、規劃網站，讓劇團能將戲劇資料、現場拍攝影片上傳，預計今年四月公布報名簡章，下半年進行現場演出初審，並於明年六月舉辦頒獎典禮，盼能打造成台版紐約百老匯「東尼獎」，鼓勵劇團創新推出更棒作品。

紙風車文教基金會董事長李遠受訪表示，劇場界過去不斷建議能有相關獎項，沒做的原因是難以評審，雖然可送影片給評審，但與劇場的現場感仍有落差，找評審也有難度，「台北戲劇獎」不但能對戲劇產業有幫助，也能讓民眾關注戲劇，且從過去經驗中，演員經過劇場磨練再演電影，表現都會不錯。

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