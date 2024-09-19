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    會員點數遭盜！高鐵澄清「沒被駭」 籲會員換帳密

    台灣高鐵部分會員點數遭盜。（資料照）

    台灣高鐵部分會員點數遭盜。（資料照）

    2024/09/19 16:46

    〔記者蔡昀容／台北報導〕台灣高鐵會員累計超過275萬人，部分帳戶於中秋節前遭盜點數。台灣高鐵公司說明，高鐵察覺有異，向司法單位舉發，將配合調查；另經內部調查，高鐵後台並未被駭，已發簡訊提醒用戶換帳號、密碼。據了解，不排除是客戶在多個平台使用相同帳密，導致高鐵帳戶被他人破解，將點數兌換禮券後，再轉贈特定帳戶。

    高鐵TGo會員可於365平台將累積點數兌換各式商品或禮券，但高鐵近日發現，有不少會員將點數兌換成全國電子禮券，並轉贈其他帳戶，經調查IP後，確認確實有異狀，因此展開調查。

    高鐵表示，經調閱相關紀錄並全面清查個人會員系統，確認公司資料並無外洩，研判歹徒可能透過其他管道，以不法方式取得旅客相關資訊。

    為確保旅客權益，高鐵說明，確認事態之後，立即通知會員帳戶可能遭異常登入的會員，提醒其注意並確認近期帳戶點數兌換狀況，並建議更新帳戶密碼；高鐵也檢具資料向相關單位告發，至於確切受害會員數尚在清查。

    高鐵呼籲全體會員，定期更新密碼、增強密碼強度，務必妥善保管密碼，避免資料洩露；若收到可疑訊息，如信件、電子郵件、簡訊或電話，更應謹慎處理，防範資安風險和個人損失，高鐵將持續檢視系統安全性，積極保障會員權益。

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